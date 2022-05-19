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Великобритания ввела новые санкции против крупных российских авиакомпаний

Четверг, 19 мая 2022, 13:24

Великобритания ввела новые санкции против крупных российских авиакомпаний.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Санкции касаются крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот", "Уральских авиалиний" и авиакомпании "Россия", которая, в частности, занимается правительственными самолетами.

Они теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные слоты в аэропортах Британии, что не даст России заработать примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свое варварское наступление на Украину, мы будем продолжать нацеливаться на российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы убеждаемся, что они не смогут обналичить свои доходные посадочные слоты в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину – мы не остановимся, пока Украина не победит", – сказала глава МИД Лиз Трасс.

Сегодняшнее заявление является последним раундом санкций Великобритании в сфере авиационной и транспортной промышленности.

Ранее Лондон запретил России доступ к воздушному пространству и водам, а также экспорт авиационных товаров и технологий.

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Напомним, 18 мая Канада в рамках санкций, введенных против РФ за развязанную войну, запретила въезд тысяче граждан Российской Федерации, включая президента Владимира Путина.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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