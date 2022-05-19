Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Великобритания ввела новые санкции против крупных российских авиакомпаний

Четверг, 19 мая 2022, 13:24

Великобритания ввела новые санкции против крупных российских авиакомпаний.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Санкции касаются крупнейшей авиакомпании России "Аэрофлот", "Уральских авиалиний" и авиакомпании "Россия", которая, в частности, занимается правительственными самолетами.

Реклама:

Они теперь не смогут продать свои неиспользованные выгодные посадочные слоты в аэропортах Британии, что не даст России заработать примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.

"Пока Путин продолжает свое варварское наступление на Украину, мы будем продолжать нацеливаться на российскую экономику. Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы убеждаемся, что они не смогут обналичить свои доходные посадочные слоты в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину – мы не остановимся, пока Украина не победит", – сказала глава МИД Лиз Трасс.

Сегодняшнее заявление является последним раундом санкций Великобритании в сфере авиационной и транспортной промышленности.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Лондон запретил России доступ к воздушному пространству и водам, а также экспорт авиационных товаров и технологий.

Напомним, 18 мая Канада в рамках санкций, введенных против РФ за развязанную войну, запретила въезд тысяче граждан Российской Федерации, включая президента Владимира Путина.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: