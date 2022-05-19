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Прем'єр Італії: потрібно негайно припинити вогонь і посадити Росію за стіл переговорів

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 15:11

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні, щоб почати серйозні переговори щодо припинення війни.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Драгі сказав, що важливо підтримувати тиск за допомогою економічних санкцій, "тому що ми повинні посадити Москву за стіл переговорів".

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"Припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше", - сказав Драгі в Сенаті, відкриваючи дебати про роль Італії в підтримці України, яка створює зростання напруженості в його керівній більшості.

Драгі не згадав прямо про те, чи продовжить Італія постачати зброю Києву, проти чого виступають "Рух 5 зірок" і права "Ліга", ключові сторони його багатопартійної коаліції.

Однак він зазначив, що не готовий виключати подальші поставки зброї. Італія наразі прийняла три укази, що дозволяють поставки зброї, але уряд не розкрив, який тип зброї постачався.

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"Італія й надалі підтримуватиме український уряд у його зусиллях відбити вторгнення Росії. Ми будемо робити це у тісній координації з нашими європейськими партнерами", – сказав він.

Прем'єр-міністр сказав, що Італія зробить все можливе, щоб сприяти врегулюванню війни шляхом переговорів, але будь-яка угода повинна мати повну підтримку України, щоб бути стійкою.

Раніше посол України Андрій Мельник закликав Німеччину та Францію виступити посередниками у новій версії нормандського формату для припинення війни Росії проти України.

Теми: ІталіяРосіявійна
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