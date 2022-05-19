Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Италии: нужно немедленно прекратить огонь и усадить Россию за стол переговоров

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 15:11

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Драги сказал, что важно поддерживать давление посредством экономических санкций, "потому что мы должны посадить Москву за стол переговоров".

"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее", - сказал Драги в Сенате, открывая дебаты о роли Италии в поддержке Украины, создающей рост напряженности в его руководящем большинстве.

Драги не упомянул прямо о том, продолжит ли Италия поставлять оружие Киеву, против чего выступают "Движение 5 звезд" и права "Лига", ключевые стороны его многопартийной коалиции.

Однако он отметил, что не готов исключать дальнейшие поставки оружия. Италия приняла три указа, разрешающие поставки оружия, но правительство не раскрыло, какой тип оружия поставлялся.

"Италия и дальше будет поддерживать украинское правительство в его усилиях отразить вторжение России. Мы будем делать это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр сказал, что Италия сделает все возможное, чтобы способствовать урегулированию войны путем переговоров, но любое соглашение должно иметь полную поддержку Украины, чтобы быть устойчивым.

Посол Украины Андрей Мельник призвал Германию и Францию ​​выступить посредниками в новой версии Нормандского формата для прекращения войны России против Украины.

Темы: ИталияРосcиявойна
Главное сегодня

Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов

Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

видеоNYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Все новости...
Италия
Итальянский энергогигант откроет счет в рублях для оплаты газа
Италия отбила неожиданно короткую кибератаку РФ на "Евровидение" во время финала конкурса
Российские хакеры пытались "положить" сайты итальянского Сената и Минобороны
Последние новости
09:08
Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера
08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
08:48
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
08:41
Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка
08:41
ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села
08:11
Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС
08:03
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
07:44
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
07:33
Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка
Все новости...