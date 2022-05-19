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Премьер Италии: нужно немедленно прекратить огонь и усадить Россию за стол переговоров

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 15:11

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Драги сказал, что важно поддерживать давление посредством экономических санкций, "потому что мы должны посадить Москву за стол переговоров".

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"Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее", - сказал Драги в Сенате, открывая дебаты о роли Италии в поддержке Украины, создающей рост напряженности в его руководящем большинстве.

Драги не упомянул прямо о том, продолжит ли Италия поставлять оружие Киеву, против чего выступают "Движение 5 звезд" и права "Лига", ключевые стороны его многопартийной коалиции.

Однако он отметил, что не готов исключать дальнейшие поставки оружия. Италия приняла три указа, разрешающие поставки оружия, но правительство не раскрыло, какой тип оружия поставлялся.

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"Италия и дальше будет поддерживать украинское правительство в его усилиях отразить вторжение России. Мы будем делать это в тесной координации с нашими европейскими партнерами", – сказал он.

Премьер-министр сказал, что Италия сделает все возможное, чтобы способствовать урегулированию войны путем переговоров, но любое соглашение должно иметь полную поддержку Украины, чтобы быть устойчивым.

Посол Украины Андрей Мельник призвал Германию и Францию ​​выступить посредниками в новой версии Нормандского формата для прекращения войны России против Украины.

Темы: ИталияРосcиявойна
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