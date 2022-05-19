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Міноборони РФ заявило, що Z і V - не офіційні, але впізнавані символи

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 16:00
Z на російській військовій техніці, фото РІА Новости

Міністерство оборони Російської Федерації запевняє, що літери Z та V не є офіційними військовими символами в Росії, хоча ними маркують військову техніку 

Джерело: депутат Московської міської думи Євген Ступін і відповідь Міноборони РФ на його запит

Пряма мова Ступіна: "Літери Z та V не є офіційними військовими символами (позначеннями) та не несуть спеціального навантаження! Про це повідомляє Міністерство оборони РФ на мій запит.

Сподіваюся, комусь ця відповідь допоможе уникнути необґрунтованого притягнення до відповідальності при вираженні свого ставлення до літер іноземних алфавітів. Не заперечую проти використання відповіді МО РФ у будь-яких судових справах".

Деталі: У Міноборони Росії заявили, що Z і V не є офіційними "військовими символами", але "впізнавані і позитивно приймаються" як військовослужбовцями, так і цивільним населенням РФ, а також поплічниками окупантів в ОРДЛО.

 

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін називає свою війну проти України "спеціальною військовою операцією", влада Росії забороняє поширювати інформацію про війну, яка йде врозріз із офіційною версією, приховує втрати РФ в Україні, арештовує людей, які виходять із акціями протесту проти війни.

При цьому влада РФ у цілях пропаганди заохочує використання літер Z та V, якими позначають військову техніку росіян у війні в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Міноборони РФ писало в соцмережах, що Z на російській військовій техніці в Україні означає "За перемогу", а V – "Сила в правді" та "Завдання буде виконано".

Теми: Росіявійнапропаганда
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