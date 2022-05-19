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Міноборони РФ заявило, що Z і V - не офіційні, але впізнавані символи

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 16:00
Міноборони РФ заявило, що Z і V - не офіційні, але впізнавані символи
Z на російській військовій техніці, фото РІА Новости

Міністерство оборони Російської Федерації запевняє, що літери Z та V не є офіційними військовими символами в Росії, хоча ними маркують військову техніку 

Джерело: депутат Московської міської думи Євген Ступін і відповідь Міноборони РФ на його запит

Пряма мова Ступіна: "Літери Z та V не є офіційними військовими символами (позначеннями) та не несуть спеціального навантаження! Про це повідомляє Міністерство оборони РФ на мій запит.

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Сподіваюся, комусь ця відповідь допоможе уникнути необґрунтованого притягнення до відповідальності при вираженні свого ставлення до літер іноземних алфавітів. Не заперечую проти використання відповіді МО РФ у будь-яких судових справах".

Деталі: У Міноборони Росії заявили, що Z і V не є офіційними "військовими символами", але "впізнавані і позитивно приймаються" як військовослужбовцями, так і цивільним населенням РФ, а також поплічниками окупантів в ОРДЛО.

 

Нагадаємо: Президент Росії Володимир Путін називає свою війну проти України "спеціальною військовою операцією", влада Росії забороняє поширювати інформацію про війну, яка йде врозріз із офіційною версією, приховує втрати РФ в Україні, арештовує людей, які виходять із акціями протесту проти війни.

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При цьому влада РФ у цілях пропаганди заохочує використання літер Z та V, якими позначають військову техніку росіян у війні в Україні.

Раніше Міноборони РФ писало в соцмережах, що Z на російській військовій техніці в Україні означає "За перемогу", а V – "Сила в правді" та "Завдання буде виконано".

Теми: Росіявійнапропаганда
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