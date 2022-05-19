Минобороны РФ заявило, что Z и V – не официальные, но узнаваемые символы

Министерство обороны Российской Федерации уверяет, что буквы Z и V не являются официальными военными символами в России, хотя ими маркируют военную технику.

Источник: депутат Московской городской думы Евгений Ступин и ответ Минобороны РФ на его запрос

Прямая речь Ступина: "Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки! Об этом сообщает Министерство обороны РФ на мой запрос.

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Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах".

Детали :В Минобороны России заявили, что Z и V не являются официальными "воинскими символами", но "узнаваемы и положительно принимаются" как военнослужащими, так и гражданским населением РФ, а также пособниками оккупантов в ОРДЛО.

Напомним: Президент России Владимир Путин называет свою войну против Украины "специальной военной операцией", власти России запрещают распространять информацию о войне, которая идет в разрез с официальной версией, скрывает потери РФ в Украине, арестовывает людей, которые выходят с акциями протеста против войны.

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При этом власти РФ в целях пропаганды поощряют использование букв Z и V, обозначающих военную технику россиян в войне в Украине.

Ранее Минобороны РФ писало в соцсетях, что Z на российской военной технике в Украине означает "За победу", а V — "Сила в правде" и "Задача будет выполнена".