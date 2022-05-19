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Європарламент вимагає розпочати переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 16:46

Європейський парламент у четвер закликав Раду ЄС розпочати переговори про вступ в ЄС із Албанією та Північною Македонією, особливо у контексті війни в Україні.

Про ухвалення рішення повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".

У двох ухвалених у четвер звітах, в яких оцінюється прогрес Албанії та Північної Македонії на шляху до членства в ЄС, парламент просить Раду ЄС офіційно розпочати переговори про вступ із цими двома країнами, наголошуючи на геостратегічному контексті відносин з Росією та її агресії проти України. 

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Депутати Європарламенту закликають ЄС критично оцінити історично важливі наслідки такого рішення для безпеки та стабільності на європейському континенті та на Західних Балканах.

За словами депутатів Європарламенту, хоча обидві країни виконали умови, встановлені Європейською радою, і досягли стійких результатів, Раді ЄС досі не вдалося розпочати з ними переговори про вступ. 

Це підірвало ставлення громадськості до ЄС і становить серйозну небезпеку для політики розширення загалом, йдеться у доповіді. 

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Депутати Європарламенту також закликають Болгарію та Північну Македонію вирішити свою культурно-історичну суперечку окремо від процесу вступу Північної Македонії.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель запропонував створити нову політичну платформу європейської співпраці, відкриту для України, та заявив, що  внесе це питання до порядку денного саміту лідерів ЄС наприкінці червня. 

Він запевнив, що нова ініціатива не повинна замінити розширення Європейського Союзу - процес, який загальмувався в останні роки, але який Мішель пропонує суттєво активізувати.

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