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Европарламент требует начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 16:46

Европейский парламент в четверг призвал Совет ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией, особенно в контексте войны в Украине.

О принятии решения сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

В двух принятых в четверг отчетах, в которых оценивается прогресс Албании и Северной Македонии на пути к членству в ЕС, парламент просит Совет ЕС официально начать переговоры о вступлении с двумя странами, подчеркивая геостратегический контекст отношений с Россией и ее агрессии против Украины.

Депутаты Европарламента призывают ЕС критически оценить исторически важные последствия такого решения по безопасности и стабильности на европейском континенте и на Западных Балканах.

По словам депутатов Европарламента, хотя обе страны выполнили условия, установленные Европейским советом, и добились устойчивых результатов, Совету ЕС до сих пор не удалось начать с ними переговоры о вступлении.

Это подорвало отношение общественности к ЕС и представляет серьезную опасность для политики расширения в целом, говорится в докладе.

Депутаты Европарламента также призывают Болгарию и Северную Македонию разрешить свой культурно-исторический спор в отдельности от процесса вступления Северной Македонии.

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Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель предложил создать новую политическую платформу европейского сотрудничества, открытую для Украины, и заявил, что внесет этот вопрос в повестку дня саммита лидеров ЕС в конце июня.

Он заверил, что новая инициатива не должна заменить расширение Европейского Союза – процесс, затормозившийся в последние годы, но который Мишель предлагает существенно активизировать.

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