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У Запорізькій області окупанти не пропускають людей на блокпосту: черга більше тисячі авто

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 16:45
черга перед блокпостом окупантів, скріншот відео

У місті Василівка Запорізької області перед блокпостом окупантів перебувають більше тисячі автомобілів, які російські військові не пропускають ані на підконтрольну Україні територію, ані в зворотному напрямку.

Джерело: заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова у Facebook

Дослівно: "На даний момент у м. Василівка, перед блокпостом Російської Федерації перебувають більше 1000 машин, яких не пропускають на підконтрольну територію України та на окуповану територію. В обидві сторони не пропускають окупанти".

Деталі: За словами Некрасової, у машинах перебувають жінки та діти.

Запорізька ОДА забезпечила доставку води та їжі людям.

Теми: Запорізька областьвійнаавтоокупація
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