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В Запорожской области оккупанты не пропускают людей на блокпосту: очередь больше тысячи авто

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 16:45
очередь перед блокпостом оккупантов, скриншот видео

В городе Васильевка Запорожской области перед блокпостом оккупантов находятся более тысячи автомобилей, которые российские военные не пропускают ни на подконтрольную Украине территорию, ни в обратном направлении.

Источник: зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова в Facebook

Дословно: "На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты".

Детали: По словам Некрасовой, в машинах находятся женщины и дети.

Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и пищи людям.

Темы: Запорожская областьвойнаавтооккупация
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