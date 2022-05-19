В Запорожской области оккупанты не пропускают людей на блокпосту: очередь больше тысячи авто

В городе Васильевка Запорожской области перед блокпостом оккупантов находятся более тысячи автомобилей, которые российские военные не пропускают ни на подконтрольную Украине территорию, ни в обратном направлении.

Источник: зампредседателя Запорожской ОГА Злата Некрасова в Facebook

Дословно: "На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, которых не пропускают на подконтрольную территорию Украины и на оккупированную территорию. В обе стороны не пропускают оккупанты".

Детали: По словам Некрасовой, в машинах находятся женщины и дети.

Запорожская ОГА обеспечила доставку воды и пищи людям.