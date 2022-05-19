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На півдні окупанти активно не наступають, виїзд з Херсонщини заблоковано

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 17:41
На півдні окупанти активно не наступають, виїзд з Херсонщини заблоковано
український військовий, ілюстративне фото Генштабу

На півдні України російські війська не ведуть активних наступальних дій, готують додаткові рубежі оборони.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог не веде активних наступальних дій на лінії зіткнення, готує додаткові рубежі оборони та отримує суттєвий вплив на морально-психологічний стан через успіхи та просування наших військ на сході України".

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Деталі: На Миколаївщині продовжуються обстріли населених пунктів із мирними жителями. В обласному центрі відносно спокійно.

На Херсонщині ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України. "Але місцеві вже дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокацію не піддалися", - зазначили в командуванні.

Повідомляється також, що окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони.

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Дослівно: "Не полишаючи намірів укріпитися на острові Зміїному та атакувати з моря, ворогом сформовано 2 загони бойових кораблів. Але штормова погода Чорного моря змушує їх укриватися ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму.

Тим не менш, 2 кораблі – носії крилатих ракет продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси, і стратегічна авіація противника".

Теми: Збройні силиХерсонська областьМиколаївська областьвійна
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