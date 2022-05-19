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На юге оккупанты активно не наступают, выезд из Херсонщины заблокирован

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 17:41
На юге оккупанты активно не наступают, выезд из Херсонщины заблокирован
украинский военный, иллюстративное фото Генштаба

На юге Украины российские войска не ведут активных наступательных действий, готовят дополнительные рубежи обороны.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: Враг не ведет активных наступательных действий на линии столкновения, готовит дополнительные рубежи обороны и получает существенное влияние на морально-психологическое состояние из-за успехов и продвижения наших войск на востоке Украины".

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Детали: В Николаевской области продолжаются обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В областном центре относительно спокойно.

В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины. "Но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", - отметили в командовании.

Сообщается также, что оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны.

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Дословно: "Не оставляя намерений укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, врагом сформировано 2 отряда боевых кораблей. Но штормовая погода Черного моря заставляет их укрываться поближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму.

Тем не менее, 2 корабля – носители крылатых ракет продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника".

Темы: Вооруженные силыХерсонская областьНиколаевская областьвойна
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