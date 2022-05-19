Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На юге оккупанты активно не наступают, выезд из Херсонщины заблокирован

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 17:41
украинский военный, иллюстративное фото Генштаба

На юге Украины российские войска не ведут активных наступательных действий, готовят дополнительные рубежи обороны.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: Враг не ведет активных наступательных действий на линии столкновения, готовит дополнительные рубежи обороны и получает существенное влияние на морально-психологическое состояние из-за успехов и продвижения наших войск на востоке Украины".

Детали: В Николаевской области продолжаются обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В областном центре относительно спокойно.

В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины. "Но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", - отметили в командовании.

Сообщается также, что оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны.

Дословно: "Не оставляя намерений укрепиться на острове Змеином и атаковать с моря, врагом сформировано 2 отряда боевых кораблей. Но штормовая погода Черного моря заставляет их укрываться поближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму.

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее, 2 корабля – носители крылатых ракет продолжают держать угрозу ракетных ударов высоко вероятной, как и береговые ракетные комплексы, и стратегическая авиация противника".

Темы: Вооруженные силыХерсонская областьНиколаевская областьвойна
Главное сегодня

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

Зеленский: Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать украинцев из-за границы

видеоБойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

видеоСМИ опубликовали кадры, как украинские защитники покидают "Азовсталь"

Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 миллиардов помощи

Все новости...
Вооруженные силы
Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении – Генштаб
В России зафиксировали не менее 12 случаев поджога военкоматов – Генштаб ВСУ
За последние 2 недели ВСУ освободили 23 населенных пункта в Харьковской области
Последние новости
05:30
Херсонщина: Россияне сбивают свои же ракеты, чтобы подставить ВСУ — ОК "Юг"
05:15
СМИ: G7 договорилась создать Альянс, чтобы предотвратить глобальный голод
04:30
Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ
03:28
СМИ: США подумывают на полгода отменить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна
02:30
Boeing запустил свою беспилотную капсулу к МКС
01:31
Донецкая область: Россиянам не удалось перерезать трассу на Бахмут
00:40
видеоВ СМИ обнародовали кадры из камеры парамедика "Тайры", взятой в плен в Мариуполе
00:24
Смоленская катастрофа: польский суд одобрил арест российского диспетчера
00:24
Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time
00:13
Угроза стагфляции в мировой экономике, помощь Украине: итоги дня
Все новости...