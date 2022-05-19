Столтенберг: наступ РФ на Донбасі застопорився, проте війна може бути довгою

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ Росії на Донбасі застопорився, проте це не означає, що РФ відмовилась від своїх стратегічних цілей.

Про це він сказав на пресконференції у четвер у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

"Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Їй довелося покинути Київ і Харків, його околиці, а наступ на Донбасі застопорився", - сказав генсек НАТО.

"Але ми не вважаємо, у той же час, що Москва відмовилася від своїх стратегічних цілей, тому ми повинні бути готовими до довгої війни, що ця війна триватиме довгий час", - додав він.

За його словами, союзники НАТО повинні бути готовими підтримати Україну впродовж тривалого періоду.

"Важливо не спекулювати занадто щодо цього питання. Війни завжди непередбачувані, тому ми повинні бути готовими", - сказав він.

Днями Столтенберг висловив переконання, що Україна здатна перемогти у війні з Росією.