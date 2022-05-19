Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: наступ РФ на Донбасі застопорився, проте війна може бути довгою

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 17:42
єнс столтенберг 19 травня в Копегаґені. фото: getty images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ Росії на Донбасі застопорився, проте це не означає, що РФ відмовилась від своїх стратегічних цілей.

Про це він сказав на пресконференції у четвер у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

"Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Їй довелося покинути Київ і Харків, його околиці, а наступ на Донбасі застопорився", - сказав генсек НАТО.

"Але ми не вважаємо, у той же час, що Москва відмовилася від своїх стратегічних цілей, тому ми повинні бути готовими до довгої війни, що ця війна триватиме довгий час", - додав він.

За його словами, союзники НАТО повинні бути готовими підтримати Україну впродовж тривалого періоду.

"Важливо не спекулювати занадто щодо цього питання. Війни завжди непередбачувані, тому ми повинні бути готовими", - сказав він.

Днями Столтенберг висловив переконання, що Україна здатна перемогти у війні з Росією.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОвійнарозвідкаРосія
Головне сьогодні

Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Бажання європейців дати Путіну зберегти обличчя вилікує історія – Кулеба

Зеленський: Фінальна стадія війни найкривавіша, я не можу кликати українців з-за кордону

відеоБійці "Азову" вийшли на зв'язок: командування все ще на "Азовсталі"

відеоЗМІ опублікували кадри, як українські захисники покидають "Азовсталь"

Сенат США остаочно схвалив виділення Україні $40 мільярдів допомоги

Усі новини...
НАТО
НАТО не планує розміщати ядерну зброю чи бази у Фінляндії – прем’єрка
США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО
Президент Хорватії хоче блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО
Останні новини
02:30
Boeing запустив свою безпілотну капсулу до МКС
01:31
Донеччина: Росіянам не вдалося перерізати трасу на Бахмут
00:40
відеоУ ЗМІ оприлюднили кадри з камери парамедика "Тайри", яку взяли в полон у Маріуполі
00:24
Смоленська катастрофа: польський суд схвалив арешт російського диспетчера
00:24
Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
00:13
Загроза стагфляції у світовій економіці, допомога Україні: підсумки дня
23:54
Зеленський пояснив партнерам, навіщо давати Україні гроші
23:52
Підміна понять по-російськи: в РФ вже відкрито заявляють, що воюють із Заходом
23:51
Макрон уточнив свою ідею європейської спільноти
23:35
Британія бачить, як зняти вето Туреччини на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО
Усі новини...