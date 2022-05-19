Столтенберг: наступление РФ на Донбассе застопорилось, однако война может быть долгой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление России на Донбассе застопорилось, однако это не означает, что РФ отказалась от своих стратегических целей.
Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".
"Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ей пришлось покинуть Киев и Харьков, его окрестности, а наступление на Донбассе застопорилось", - сказал генсек НАТО.
"Но мы не считаем, в то же время, что Москва отказалась от своих стратегических целей, поэтому мы должны быть готовы к долгой войне, что эта война будет длиться долгое время", - добавил он.
По его словам, союзники НАТО должны быть готовы поддержать Украину в течение длительного периода.
"Важно не спекулировать слишком по этому вопросу. Войны всегда непредсказуемы, поэтому мы должны быть готовы", - сказал он.
На днях Столтенберг убежден, что Украина способна победить в войне с Россией.