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Окупанти зосередилися на Донецькому напрямку – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 18:35
Окупанти зосередилися на Донецькому напрямку – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

Російські війська зосередили зусилля на Донецькому напрямку, де активізували наступальні та штурмові дії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети".

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Деталі: Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

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На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

На Волинському та Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, а також на території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теми: Збройні силивійнаДонбас
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