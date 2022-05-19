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Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 18:35
Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

Российские войска сосредоточили усилия на Донецком направлении, где активизировали наступательные и штурмовые действия.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Основные усилия противник сосредотачивал на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы".

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Детали: Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.

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На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.

На Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года - Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Успеха не имеют.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имеет, понес потери и отступил.

На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.

В Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.

На Волынском и Полесском, Северском, Южнобужском направлениях, а также на территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка существенных изменений не претерпела.

Темы: Вооруженные силывойнаДонбасс
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