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Rutube так і не відновився цілком після кібератаки 9 травня

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 18:35
фото: getty images

Сервіс для розміщення відеозаписів російської пропаганди Rutube так і не зміг відновитися за 10 днів після кібератаки на День Перемоги.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Rutube

Дослівно: "Наразі Rutube ще перебуває на стадії відновлення. Ми поступово відкриваємо до функцій платформи з міркувань безпеки".

Деталі: Точну дату відновлення хостингу не назвали. 

Російські пропагандисти пояснили, що зараз відновлюють функції прямих трансляцій. Через кібератаку на сайті не всі сторінки, які курують у Кремлі, могли вести прямі трансляції одночасно.

Раніше керівництво сервісу планувало відновити роботу повністю до 16 травня, але не спромоглися.

Станом на вечір 19 травня, сайт Rutube відкривався, але працював з перебоями.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 травня хакери зламали Rutube, знищивши програмний код. Крім того, на російському телебаченні хакери зламали написи до телеканалів, написавши "Росіяни, на ваших руках кров тисячі українців".
  • 10 травня на сайті Rutube оприлюднили звернення до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова українською мовою. У ньому вони запропонували передати управління сайтом до українського уряду.
  • 11 травня група міжнародних хакерів Anonymous заявили, що вони стояли за кібератакою на Rutube. Вони запевнили, що інфраструктура сайту пошкоджена настільки, що він не зможе відновитися ніколи.

Теми: пропагандаінтернетхакериРосія
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