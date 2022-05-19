Rutube так і не відновився цілком після кібератаки 9 травня

Сервіс для розміщення відеозаписів російської пропаганди Rutube так і не зміг відновитися за 10 днів після кібератаки на День Перемоги.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Rutube

Дослівно: "Наразі Rutube ще перебуває на стадії відновлення. Ми поступово відкриваємо до функцій платформи з міркувань безпеки".

Деталі: Точну дату відновлення хостингу не назвали.

Російські пропагандисти пояснили, що зараз відновлюють функції прямих трансляцій. Через кібератаку на сайті не всі сторінки, які курують у Кремлі, могли вести прямі трансляції одночасно.

Раніше керівництво сервісу планувало відновити роботу повністю до 16 травня, але не спромоглися.

Станом на вечір 19 травня, сайт Rutube відкривався, але працював з перебоями.

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