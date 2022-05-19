Rutube так і не відновився цілком після кібератаки 9 травня
Сервіс для розміщення відеозаписів російської пропаганди Rutube так і не зміг відновитися за 10 днів після кібератаки на День Перемоги.
Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Rutube
Дослівно: "Наразі Rutube ще перебуває на стадії відновлення. Ми поступово відкриваємо до функцій платформи з міркувань безпеки".
Деталі: Точну дату відновлення хостингу не назвали.
Російські пропагандисти пояснили, що зараз відновлюють функції прямих трансляцій. Через кібератаку на сайті не всі сторінки, які курують у Кремлі, могли вести прямі трансляції одночасно.
Раніше керівництво сервісу планувало відновити роботу повністю до 16 травня, але не спромоглися.
Станом на вечір 19 травня, сайт Rutube відкривався, але працював з перебоями.
Передісторія:
- 9 травня хакери зламали Rutube, знищивши програмний код. Крім того, на російському телебаченні хакери зламали написи до телеканалів, написавши "Росіяни, на ваших руках кров тисячі українців".
- 10 травня на сайті Rutube оприлюднили звернення до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова українською мовою. У ньому вони запропонували передати управління сайтом до українського уряду.
- 11 травня група міжнародних хакерів Anonymous заявили, що вони стояли за кібератакою на Rutube. Вони запевнили, що інфраструктура сайту пошкоджена настільки, що він не зможе відновитися ніколи.