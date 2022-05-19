Rutube так и не восстановился полностью после кибератаки 9 мая
Сервис для размещения видеозаписей российской пропаганды Rutube так и не смог восстановиться через 10 дней после кибератаки на День Победы.
Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Rutube
Дословно: "На текущий момент Rutube еще находится на стадии восстановления. Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности".
Детали: Точную дату возобновления хостинга не назвали.
Российские пропагандисты объяснили, что сейчас возобновляются функции прямых трансляций. Из-за кибератаки на сайте не все страницы, курируемые Кремлем, могли вести прямые трансляции одновременно.
Ранее руководство сервиса планировало возобновить работу полностью до 16 мая, но не смогли.
По состоянию на вечер 19 мая сайт Rutube открывался, но работал с перебоями.
Предыстория:
- 9 мая хакеры взломали Rutube, уничтожив программный код. Кроме того, на российском телевидении хакеры взломали надписи на телеканалах, написав "Россияне, на ваших руках кровь тысячи украинцев".
- 10 мая на сайте Rutube обнародовали обращение к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову на украинском языке. В нем они предложили передать управление сайтом украинскому правительству.
- 11 мая группа международных хакеров Anonymous заявила, что они стояли за кибератакой на Rutube. Они заверили, что инфраструктура сайта повреждена настолько, что он не сможет восстановиться никогда.