Rutube так и не восстановился полностью после кибератаки 9 мая

Сервис для размещения видеозаписей российской пропаганды Rutube так и не смог восстановиться через 10 дней после кибератаки на День Победы.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Rutube

Дословно: "На текущий момент Rutube еще находится на стадии восстановления. Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности".

Детали: Точную дату возобновления хостинга не назвали.

Российские пропагандисты объяснили, что сейчас возобновляются функции прямых трансляций. Из-за кибератаки на сайте не все страницы, курируемые Кремлем, могли вести прямые трансляции одновременно.

Ранее руководство сервиса планировало возобновить работу полностью до 16 мая, но не смогли.

По состоянию на вечер 19 мая сайт Rutube открывался, но работал с перебоями.

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