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Rutube так и не восстановился полностью после кибератаки 9 мая

Денис КарловскийЧетверг, 19 мая 2022, 18:35
Rutube так и не восстановился полностью после кибератаки 9 мая
фото: getty images

Сервис для размещения видеозаписей российской пропаганды Rutube так и не смог восстановиться через 10 дней после кибератаки на День Победы.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Rutube

Дословно: "На текущий момент Rutube еще находится на стадии восстановления. Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности".

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Детали: Точную дату возобновления хостинга не назвали.

Российские пропагандисты объяснили, что сейчас возобновляются функции прямых трансляций. Из-за кибератаки на сайте не все страницы, курируемые Кремлем, могли вести прямые трансляции одновременно.

Ранее руководство сервиса планировало возобновить работу полностью до 16 мая, но не смогли.

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По состоянию на вечер 19 мая сайт Rutube открывался, но работал с перебоями.

Предыстория:

  • 9 мая хакеры взломали Rutube, уничтожив программный код. Кроме того, на российском телевидении хакеры взломали надписи на телеканалах, написав "Россияне, на ваших руках кровь тысячи украинцев".
  • 10 мая на сайте Rutube обнародовали обращение к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову на украинском языке. В нем они предложили передать управление сайтом украинскому правительству.
  • 11 мая группа международных хакеров Anonymous заявила, что они стояли за кибератакой на Rutube. Они заверили, что инфраструктура сайта повреждена настолько, что он не сможет восстановиться никогда.

Темы: пропагандаинтернетхакерыРосcия
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