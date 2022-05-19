Генерал США Міллі зателефонував начальнику генштабу РФ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВОЛОДИМИР ПУТІН (ЛІВОРУЧ) І ГЕНЕРАЛ ГЕРАСИМОВ (ПРАВОРУЧ) У ГРУДНІ 2021 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

У РФ заявили, що начальнику генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову зателефонував голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі. Вони обговорювали війну в Україні.

Джерело: прокремлівське видання "РІА Новини"

Дослівно: "19 травня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова начальника Генерального штабу ЗС РФ – першого заступника міністра оборони РФ генерала армії Валерія Герасимова та голови комітету начальників штабів збройних сил США генерала Марка Міллі.

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Було обговорено питання, що становлять взаємний інтерес, включаючи ситуацію в Україні".

Передісторія:

Генерала Міллі часто спілкується із головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

Міллі вважає, що вторгненню Росії в Україну, ймовірно, не могли запобігти, окрім присутності американських військ, і що війна в Україні, ймовірно, затягнеться на довгі роки.

Після 11 березня, на третій тиждень повномасштабної війни Росії проти України, з публічного простору зникли Герасимов і міністр оборони РФ Сергій Шойґу.

В кінці квітня українські військові журналісти зі свох джерел дізналися, що Герасимов особисто приїхав до Ізюма, щоби здійснювати командування військами на Донбасі. Відповідні позиції в Ізюмі обстріляли, але Герасимов встиг евакуюватися.