Генерал США Милли позвонил начальнику генштаба РФ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН И ГЕНЕРАЛ ГЕРАСИМОВ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В РФ заявили, что начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову позвонил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Они обсуждали войну в Украине.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.

Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине".

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