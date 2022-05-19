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Генерал США Милли позвонил начальнику генштаба РФ

Мазуренко Алена Четверг, 19 мая 2022, 19:05
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН И ГЕНЕРАЛ ГЕРАСИМОВ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В РФ заявили, что начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову позвонил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Они обсуждали войну в Украине. 

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.

Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине".

Предыстория:

  • Генерала Милли часто общается с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.
  • Милли считает, что вторжение России в Украину, вероятно, не могли предотвратить, кроме присутствия американских войск, и что война в Украине, вероятно, затянется на долгие годы.
  • После 11 марта, на третью неделю полномасштабной войны России против Украины, из публичного пространства исчезли Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
  • В конце апреля украинские военные журналисты из своих источников узнали, что Герасимов лично приезжал в Изюм, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе. Ответные позиции в Изюме обстреляли, но Герасимов успел эвакуироваться.

Темы: СШАРосcиявойнаУкраина XXI
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