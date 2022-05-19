Генерал США Милли позвонил начальнику генштаба РФ
Четверг, 19 мая 2022, 19:05
В РФ заявили, что начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову позвонил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Они обсуждали войну в Украине.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Дословно: "Девятнадцатого мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли.
Реклама:
Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине".
Предыстория:
- Генерала Милли часто общается с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.
- Милли считает, что вторжение России в Украину, вероятно, не могли предотвратить, кроме присутствия американских войск, и что война в Украине, вероятно, затянется на долгие годы.
- После 11 марта, на третью неделю полномасштабной войны России против Украины, из публичного пространства исчезли Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
- В конце апреля украинские военные журналисты из своих источников узнали, что Герасимов лично приезжал в Изюм, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе. Ответные позиции в Изюме обстреляли, но Герасимов успел эвакуироваться.
ВИДЕО ДНЯ