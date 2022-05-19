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РФ хоче компенсацій від Латвії за рішення щодо радянського пам'ятника 

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 19:27

Міністерство закордонних справ Російської Федерації вважає, що Росія як спадкоємиця СРСР має право на компенсацію за рішення латвійської сторони демонтувати пам'ятник, присвячений прославлянню радянської окупації.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише "Європейська правда".

19 травня посла Латвії в Москві викликали в МЗС РФ та висловили йому протест і вручили ноту у зв'язку з рішенням Сейму Латвії, яке дало зелене світло знесенню пам'ятника воїнам радянської армії в Ризі.

Захарова заявила, що Латвія не мала права в односторонньому порядку зупиняти дію статті 13 Угоди між урядом РФ та урядом Латвії з питань захищеності військових пенсіонерів РФ та членів їх сімей, які проживають на території Латвійської Республіки, від 30 квітня 1994 року.

У зв'язку з цим послу Латвії було заявлено, що російська сторона розглядає припинення дії статті 13 Угоди як порушення зобов'язань Латвії, що "суперечить загальновизнаним нормам права міжнародних договорів". 

"Зазначене порушення дає підстави Росії порушувати питання міжнародно-правової відповідальності Латвії, що виражається, зокрема, в обов'язку останньої повністю відшкодувати шкоду, зокрема у вигляді компенсації збитків, викликаних згаданим порушенням", - заявила Захарова.

Вона додала, що РФ залишає за собою право прийняти контрзаходи у відповідь на "протиправне діяння" Латвії.

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Теми: ЛатвіяРосія
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