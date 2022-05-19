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РФ хочет компенсаций от Латвии за решение по советскому памятнику

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 19:27

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что Россия как наследница СССР имеет право на компенсацию из-за решения латвийской стороны демонтировать памятник, посвященный прославлению советской оккупации.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, пишет "Европейская правда".

19 мая посла Латвии в Москве вызвали в МИД РФ и выразили ему протест и вручили ноту в связи с решением Сейма Латвии, которое дало зеленый свет сносу памятника воинам советской армии в Риге.

Захарова заявила, что Латвия не имела права в одностороннем порядке останавливать действие статьи 13 Соглашения между правительством РФ и правительством Латвии по защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики, от 30 апреля 1994 года.

В этой связи послу Латвии было заявлено, что российская сторона рассматривает прекращение действия статьи 13 Соглашения как нарушение обязательств Латвии, что "противоречит общепризнанным нормам права международных договоров".

"Указанное нарушение дает основания России ставить вопрос международно-правовой ответственности Латвии, что выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить ущерб, в частности в виде компенсации ущерба, вызванного упомянутым нарушением", - заявила Захарова.

Она добавила, что РФ оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на "противоправное деяние" Латвии.

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Темы: ЛатвияРосcия
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