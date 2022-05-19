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Глава Єврокомісії одягла вишиванку на знак підтримки українців

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 19:37

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у День вишиванки одягла традиційну українську вишиванку на знак підтримки та солідарності з українським народом.

Про це повідомила офіційна Facebook-сторінка Європейської комісії, пише "Європейська правда".

На сторінці викладене фото Урсули фон дер Ляєн у вишиванці з короткою історією відзначення свята.

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"Сьогодні ми вшановуємо українську культуру, відзначаючи День вишиванки. Людей запрошують носити традиційний український одяг з етнічними візерунками, відомий як "Вишиванка", кожного третього четверга травня як символ єдності та національної ідентичності. Те, що почалося 16 років тому з кількох студентів, які одяглися в традиційний вишитий одяг, сьогодні є традицією, якої дотримуються українці та їхні друзі по всьому світу", - сказано у повідомленні.

Європейська комісія закликала "у ці важкі часи" зберігати культуру та традиції України.

Теми: Єврокомісія
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