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Глава Еврокомиссии надела вышиванку в знак поддержки украинцев

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 19:37

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в День вышиванки надела традиционную украинскую вышиванку в знак поддержки и солидарности с украинским народом.

Об этом сообщила официальная Facebook-страница Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

На странице опубликовано фото Урсулы фон дер Ляйен в вышиванке с короткой историей праздника.

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"Сегодня мы чествуем украинскую культуру, отмечая День вышиванки. Людей приглашают носить традиционную украинскую одежду с этническими узорами, известную как "Вышиванка", каждый третий четверг мая как символ единства и национальной идентичности. То, что началось 16 лет назад с нескольких студентов, которые одевались в традиционную вышитую одежду, сегодня является традицией, которой придерживаются украинцы и их друзья по всему миру", - говорится в сообщении.

Европейская комиссия призвала "в эти трудные времена" сохранять культуру и традиции Украины.

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Темы: Еврокомиссия
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