У Пентагоні не виключили військову охорону для посольства США у Києві

Міноборони США наразі не планує відправляти військових до посольства США в Києві, яке відновило роботу в середу, хоча це не означає, що американські війська не будуть розгорнуті там у майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США.

Представники оборонного відомства повідомили журналістам, що Пентагон отримує інформацію від Держдепартаменту щодо потреб безпеки посольства, зазначивши, що не виключено переміщення американських військових до посольства США в Україні в майбутньому.

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"Наразі немає військового компонента у безпекових потребах посольства. Але це не означає, що це не може змінитися з часом", – сказав чиновник.

Міністр оборони США Ллойд Остін так чи інакше не прийняв рішення про те, чи повинні американські військові перебувати в посольстві, яке було закрито напередодні вторгнення Росії в Україну в лютому, додав чиновник.

"Так чи інакше з цього приводу не було конкретного рішення секретаря. І він, звичайно, не висловив думки, що він не хоче або ніколи не захоче надавати будь-яку військову допомогу, якщо вона знадобиться Держдепартаменту" - заявив представник Міноборони США.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Сенат США у середу ввечері одноголосно затвердив дипломатку Бріджит Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні.

Рішення було ухвалене в той же день, коли США офіційно відновили роботу свого посольства в Києві.