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В Пентагоне не исключили военную охрану для посольства США в Киеве

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 20:10
В Пентагоне не исключили военную охрану для посольства США в Киеве
фото getty images

Минобороны США пока не планирует отправлять военных в посольство США в Киеве, возобновившее работу в среду, хотя это не означает, что американские войска не будут развернуты там в будущем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Представители оборонного ведомства сообщили журналистам, что Пентагон получает информацию от Госдепартамента по нуждам безопасности посольства, отметив, что не исключено перемещение американских военных в посольство США в Украине в будущем.

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"Сейчас нет военного компонента в нуждах посольства в безопасности. Но это не значит, что это не может измениться с течением времени", – сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин так или иначе не принял решение о том, должны ли американские военные находиться в посольстве, закрытом накануне вторжения России в Украину в феврале, добавил чиновник.

"Так или иначе на этот счет не было конкретного решения секретаря. И он, конечно, не высказал мнение, что он не хочет или никогда не захочет оказывать какую-либо военную помощь, если она понадобится Госдепартаменту", - заявил представитель Минобороны США.

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Как сообщалось, Сенат США в среду вечером единогласно утвердил дипломат Бриджит Бринк на должность посла Соединенных Штатов в Украине.

Решение было принято в тот же день, когда США официально возобновили работу своего посольства в Киеве.

Темы: СШАдипломатические отношенияКиевВоенное положение
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