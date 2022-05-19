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Сенат США остаочно схвалив виділення Україні $40 мільярдів допомоги

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 20:10

Більшість членів Сенату США у четвер підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти.

Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі. 

Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.

Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон - на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні. 

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Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива. 

Детальніше читайте у статті - Сенатор, що воює за РФ: через кого у США загальмували нову допомогу Україні

Теми: СШАУкраїна
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