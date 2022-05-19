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Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 миллиардов помощи

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 20:10

Большинство членов Сената США в четверг поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пакет помощи был одобрен 86 голосами за, 11 сенаторов были против.

Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания президентом США Джо Байденом, поскольку Вашингтон спешит продолжить военную помощь Украине.

Проект о выделении Украине этого пакета помощи ранее задержал сенатор Рэнд Пол, республиканец от Кентукки.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее в этом месяце сказал, что финансирование для быстрого предоставления оружия Украине, которое использовал Байден в последнее время, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства.

Пакет предусматривает почти 20 млрд долларов на Пентагон - на три миллиарда больше, чем первоначально попросил Белый дом, в том числе 6 млрд прямой помощи по безопасности и 9 млрд на пополнение складов оружия, которое направляется Пентагоном Украине.

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Кроме того, в пакете 4 млрд долларов для Украины и других стран, на которые влияет война, для помощи по закупке оружия, 8,8 млрд прямой экономической поддержки для Украины, а также средства на возобновление работы посольства, документирование военных преступлений и меры по предотвращению утечки ядерного топлива.

Палата представителей приняла законопроект 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.

Впрочем, эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рендом Полом, который требовал включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.

Подробнее читайте в статье - Сенатор, воюющий за РФ: из-за кого в США затормозили новую помощь Украине

Темы: СШАУкраина
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Сенат США окончательно одобрил выделение Украине $40 миллиардов помощи

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