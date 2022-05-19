Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний на засіданні комітету НАТО: Нам вдалося відібрати у РФ ініціативу

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 20:24
Залужний на засіданні комітету НАТО: Нам вдалося відібрати у РФ ініціативу
Залужний на засіданні Військового комітету НАТО, фото Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний заявляє, що Україні вдалося відібрати у російського агресора стратегічну ініціативу.

Джерело: Залужний на засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною у четвер, повідомляє Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети – захоплення міста Києва.

Реклама:

Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку".

Деталі: Залужний зазначив, що ЗСУ знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ.

"Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО.

Теми: Збройні силивійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: