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Зеленський: Ціна перемоги – десятки тисяч життів

Роман РоманюкЧетвер, 19 травня 2022, 20:47

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів.

Джерело: інтерв’ю Зеленського українським студентам.

Пряма мова: "Ця війна – це безперечно війна за Незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали Незалежність у 1991-му. Або – на сотню років, враховуючи попередню нашу історію.

Я не маю сумніву, що ми виграємо, і це буде в нашій історії так само, як в історії інших країн, які боролись за незалежність і перемогли., які перестали бути прохачами, а стали суб’єктами.

Але ми маємо пам’ятати, що ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч".

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Теми: Зеленськийвійна
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