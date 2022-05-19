Зеленський: Ціна перемоги – десятки тисяч життів
Четвер, 19 травня 2022, 20:47
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні перемога у війні за свою Незалежність коштуватиме десятки тисяч життів.
Джерело: інтерв’ю Зеленського українським студентам.
Пряма мова: "Ця війна – це безперечно війна за Незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали Незалежність у 1991-му. Або – на сотню років, враховуючи попередню нашу історію.
Реклама:
Я не маю сумніву, що ми виграємо, і це буде в нашій історії так само, як в історії інших країн, які боролись за незалежність і перемогли., які перестали бути прохачами, а стали суб’єктами.
Але ми маємо пам’ятати, що ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч".