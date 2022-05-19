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Зеленский: Цена победы – десятки тысяч жизней

Роман РоманюкЧетверг, 19 мая 2022, 20:47

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа в войне за свою Независимость будет стоить Украине десятки тысяч жизней.

Источник: интервью Зеленского украинским студентам.

Прямая речь: "Эта война – это, безусловно, война за Независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая, как мы получили Независимость в 1991-м. Или – на сотню лет, учитывая предыдущую нашу историю.

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Я не сомневаюсь, что мы выиграем, и это будет в нашей истории так же, как в истории других стран, которые боролись за независимость и победили, которые перестали быть просителями, а стали субъектами.

Но мы должны помнить, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч".

Темы: Зеленскийвойна
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