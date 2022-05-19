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Співробітники МЗС Франції вдруге в історії збираються страйкувати

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 21:13

Кілька профспілок закликали до страйку 2 червня в МЗС Франції, що є надзвичайно рідкісною подією у французькій дипломатії, щоб висловити своє занепокоєння "лавиною реформ", яка веде до скорочення дипломатичного корпусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Це вже другий страйк в історії міністерства, перший відбувся в 2003 році з питань надбавок, вказує Олів'є да Сілва, голова профспілки CFTC, що, за його словами, є ознакою, "справжнього нездужання в МЗС, яке, однак, не має бунтарської традиції".

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"МЗС поступово зникає", - стурбовані шість профспілок, а також група з 400 молодих дипломатів, які засуджують, зокрема, реформу дипломатичної служби, скорочення консульської діяльності, скасування посад – на 50% менше співробітників у всіх категоріях.

"Ці заходи щодо демонтажу нашого дипломатичного інструменту є нонсенсом у той час, коли війна щойно повернулася до Європи", – пишуть вони.

Найбільш суперечлива реформа стосується поступового "зникнення" до 2023 року двох історичних органів французької дипломатії, повноважних міністрів та радників із закордонних справ.

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Зацікавлених дипломатів – близько 700 осіб – закликають увійти до нового органу "державних адміністраторів".

Реформа вищої державної служби, яку просуває Еммануель Макрон, передбачає, що вищі державні службовці більше не будуть прикріплені до певної адміністрації, а, навпаки, їм буде запропоновано регулярно змінюватися протягом своєї кар’єри.

Теми: Франція
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