Співробітники МЗС Франції вдруге в історії збираються страйкувати

Кілька профспілок закликали до страйку 2 червня в МЗС Франції, що є надзвичайно рідкісною подією у французькій дипломатії, щоб висловити своє занепокоєння "лавиною реформ", яка веде до скорочення дипломатичного корпусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Це вже другий страйк в історії міністерства, перший відбувся в 2003 році з питань надбавок, вказує Олів'є да Сілва, голова профспілки CFTC, що, за його словами, є ознакою, "справжнього нездужання в МЗС, яке, однак, не має бунтарської традиції".

"МЗС поступово зникає", - стурбовані шість профспілок, а також група з 400 молодих дипломатів, які засуджують, зокрема, реформу дипломатичної служби, скорочення консульської діяльності, скасування посад – на 50% менше співробітників у всіх категоріях.

"Ці заходи щодо демонтажу нашого дипломатичного інструменту є нонсенсом у той час, коли війна щойно повернулася до Європи", – пишуть вони.

Найбільш суперечлива реформа стосується поступового "зникнення" до 2023 року двох історичних органів французької дипломатії, повноважних міністрів та радників із закордонних справ.

Зацікавлених дипломатів – близько 700 осіб – закликають увійти до нового органу "державних адміністраторів".

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