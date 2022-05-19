Сотрудники МИД Франции во второй раз в истории собираются бастовать

Несколько профсоюзов призвали к забастовке 2 июня в МИД Франции, что является чрезвычайно редким событием во французской дипломатии, чтобы выразить свою обеспокоенность "лавиной реформ", ведущей к сокращению дипломатического корпуса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Это уже вторая забастовка в истории министерства, первая состоявшаяся в 2003 году по вопросам надбавок, указывает Оливье да Силва, глава профсоюза CFTC, что, по его словам, является признаком, "настоящего недомогания в МИД, которое, однако, не имеет бунтарского традиции".

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"МИД постепенно исчезает", - обеспокоены шесть профсоюзов, а также группа из 400 молодых дипломатов, осуждающих, в частности, реформу дипломатической службы, сокращение консульской деятельности, отмену должностей – на 50% меньше сотрудников во всех категориях.

"Эти меры по демонтажу нашего дипломатического инструмента являются нонсенсом в то время, когда война только что вернулась в Европу", – пишут они.

Наиболее противоречивая реформа касается постепенного исчезновения к 2023 году двух исторических органов французской дипломатии, полномочных министров и советников по иностранным делам.

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Заинтересованных дипломатов – около 700 человек – призывают войти в новый орган "государственных администраторов".

Реформа высшей государственной службы, продвигаемая Эммануэлем Макроном, предполагает, что высшие государственные служащие больше не будут прикреплены к определенной администрации, а, наоборот, им будет предложено регулярно меняться в течение своей карьеры.