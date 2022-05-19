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Зеленський: Фінальна стадія війни найкривавіша, я не можу кликати українців з-за кордону

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 21:41
Зеленський: Фінальна стадія війни найкривавіша, я не можу кликати українців з-за кордону
Зеленський під час спілкування з українськими студентами, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що фінальна стадія війни є найскладнішою і найкривавішою, і він поки не може закликати українців повертатися з-за кордону.

Джерело: Зеленський під час спілкування з українськими студентами у четвер

Пряма мова: "Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: "Все, війна закінчилась". Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети".

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Деталі: Водночас президент наголосив, що люди бачать, що країна оживає і пообіцяв, що "так воно й буде".

не можу сьогодні кричати "повертайтесь додому" всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим, він запевнив, що після завершення війни Україна приділятиме велику увагу питанню безпеки.

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"Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. Де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент", - сказав президент.

"Країну ми будемо будувати з найкращими безпековими технологіями", - додав він.

Зеленський також анонсував, що після перемоги України у війні "буде справедливий підхід до заробітних плат будь-якої професії".

"Впевнений, що буде перегляд в цілому справедливих заробітних плат", - сказав він.

Теми: Зеленськийвійна
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