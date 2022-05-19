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Зеленский: Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать украинцев из-за границы

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 21:41
Зеленский: Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать украинцев из-за границы
Зеленский во время общения с украинскими студентами, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Источник: Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг

Прямая речь: "Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты".

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Детали: Президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".

не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

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"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент", - сказал президент.

"Страну мы будем строить с лучшими технологиями безопасности", - добавил он.

Зеленский также анонсировал, что после победы Украины в войне "будет справедливый подход к заработным платам любой профессии".

"Уверен, что будет пересмотр в целом справедливых заработных плат", - сказал он.

Темы: Зеленскийвойна
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