Зеленский: Финальная стадия войны самая кровавая, я не могу звать украинцев из-за границы
Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.
Источник: Зеленский во время общения с украинскими студентами в четверг
Прямая речь: "Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты".
Детали: Президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что "так оно и будет".
"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.
"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент", - сказал президент.
"Страну мы будем строить с лучшими технологиями безопасности", - добавил он.
Зеленский также анонсировал, что после победы Украины в войне "будет справедливый подход к заработным платам любой профессии".
"Уверен, что будет пересмотр в целом справедливых заработных плат", - сказал он.