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США розкрили, що увійде в негайний пакет допомоги Україні: гаубиці і радари

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 21:53

Адміністрація Байдена у четвер оголосила про черговий безпековий пакет підтримки України в розмірі 100 мільйонів доларів.

Про це президент США Джо Байден повідомив у заяві, опублікованій Білим домом, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже ефективно використовують на полі бою", - заявив Джо Байден.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен теж оприлюднив заяву, у якій повідомив, що на доручення президента схвалює вилучення десятого пакету додаткових озброєнь та техніки для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів. 

Таким чином, загальна військова допомога США Україні у вигляді зброї та спорядження вже склала приблизно 3,9 мільярда доларів з того часу, як 24 лютого Росія почала війну проти України.

Президент Джо Байден ще має підписати законопроєкт, який дозволить виділити на допомогу Україні ще 40 мільярдів доларів.

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Раніше в четвер відповідний законопроєкт остаточно затвердив Сенат США.

Теми: США
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