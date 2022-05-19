США раскрыли, что войдет в срочный пакет помощи Украине: гаубицы и радары

Администрация Байдена в четверг объявила об очередном пакете поддержки Украины в сфере безопасности в размере 100 миллионов долларов.

Об этом президент США Джо Байден сообщил в заявлении, опубликованном Белым домом, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже эффективно используют на поле боя", - заявил Джо Байден.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен также обнародовал заявление, в котором сообщил, что по поручению президента одобряет изъятие десятого пакета дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов.

Таким образом, общая военная помощь США Украине в виде оружия и снаряжения уже составила около 3,9 миллиарда долларов с тех пор, как 24 февраля Россия начала войну против Украины.

Президент Джо Байден еще должен подписать законопроект, который позволит выделить Украине еще 40 миллиардов долларов.

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Ранее в четверг соответствующий законопроект окончательно утвердил Сенат США.