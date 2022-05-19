Донеччина: росіяни за день вбили 5 і поранили 6 цивільних

У четвер внаслідок бойових дій з боку РФ на Донеччині загинули 5 мирних мешканців, 6 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

Дослівно: "За 19 травня росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Красногорівці, 1 в Авдіївці та 1 у Хрестищі.

Ще 6 людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.