Донецкая область: россияне за день убили 5 и ранили 6 гражданских

В четверг в результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, 6 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Дословно: "За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище.

Еще 6 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.