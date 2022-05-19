Донецкая область: россияне за день убили 5 и ранили 6 гражданских
Четверг, 19 мая 2022, 22:29
В четверг в результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, 6 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook
Дословно: "За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище.
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Еще 6 человек получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.