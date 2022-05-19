Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донецкая область: россияне за день убили 5 и ранили 6 гражданских

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 22:29
графика с Facebook Кириленко

В четверг в результате боевых действий со стороны РФ в Донецкой области погибли 5 мирных жителей, 6 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

Дословно: "За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище.

Еще 6 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка

видеоNYT обнародовало доказательства массовой казни в Буче

Денисова: Более 3 тысяч учителей переучиваются, чтобы учить по стандартам РФ

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

Желание европейцев дать Путину сохранить лицо вылечит история – Кулеба

видеоБойцы "Азова" вышли на связь: командование все еще на "Азовстали"

Все новости...
Донецкая область
Россияне снова атаковали Бахмут: из-под завалов доставали людей
В Донецкой и Луганской областях россияне за день убили 15 гражданских, из них две семьи с детьми
Донецкая область: в Бахмуте 5 погибших от авиаудара, в том числе 2-летний ребенок
Последние новости
08:50
Потери России: 28 700 солдат, 204 самолета и 168 вертолетов
08:48
Британская разведка: войскам РФ из Мариуполя нужна передышка, но ее могут не дать
08:41
Под обстрелом Лимана погиб подросток – жертвами россиян стали уже 232 ребенка
08:41
ISW: Россияне изменили тактику на Донбассе — хотят захватывать конкретные села
08:11
Япония выделит 2 миллиона евро на защиту украинских АЭС
08:03
Луганщина: 12 погибших в Северодонецке, полсотни разрушенных домов
07:44
Министры G7 обсудили, как ограничить нефтяные доходы России
07:33
Блинкен: Россия использует продовольствие как оружие
07:00
Сводка Генштаба: Россияне идут в наступление возле Лисичанска и Северодонецка
06:30
НАТО: После 24 февраля для Альянса началась новая эра
Все новости...