Україні можуть дати протикорабельні ракети для зняття морської блокади - Reuters

Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, розповіли неназвані американські посадовці.

Троє посадовців США та два джерела в Конгресі США заявили, що два типи потужних протикорабельних ракет, Harpoon виробництва Boeing, та Naval Strike Missile виробництва Kongsberg та Raytheon Technologies, активно розглядалися або для прямого постачання в Україну, або шляхом передачі від європейського союзника, у якого є ці ракети.

У квітні президент України Володимир Зеленський звернувся до Португалії з проханням надати українським військовим ракети Harpoon, які мають дальність стрільби майже до 300 км.

Але є кілька проблем, які не дозволяють Україні одержати ракети, відзначає агентство.

По-перше, обмежена доступність платформ для запуску ракет Harpoon з берега. Це технічно складне рішення, оскільки це переважно ракети морського базування. Два американські чиновники заявили, що Сполучені Штати працюють над потенційними рішеннями, включаючи зняття пускової установки з американського корабля.

В оперативній зоні Чорного моря наразі розташовані близько 20 кораблів ВМФ Росії, включно з підводними човнами, заявило раніше британське оборонне відомство.

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За словами джерел, кілька країн будуть готові відправити ракети Harpoon до України. Але ніхто не хоче бути першою чи єдиною країною, яка зробить це, побоюючись відповіді з боку Росії, якщо корабель буде потоплено ракетою із їхнього арсеналу.

Офіційний представник США сказав, що одна країна зараз розглядає можливість першою поставити ракету Україні.

За словами чиновника, щойно ця "добре озброєна" країна зобов'яжеться відправити ракети, інші можуть слідувати її прикладу.

З іншого боку, ракета Naval Strike Missile (NSM) може бути запущена з узбережжя України та має дальність 250 км. Крім того, для роботи з нею потрібно менше ніж 14 днів навчання.

Джерела повідомили, що NSM вважаються менш складними з погляду логістики, ніж ракет Harpoon, тому що союзники по НАТО могли позичити Україні мобільні наземні пускові установки, які у них є, а боєголовки є у Норвегії.