США выбирают противокорабельные ракеты Украине для снятия морской блокады - Reuters

Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине современные противокорабельные ракеты и помочь преодолеть российскую морскую блокаду.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, рассказали неназванные американские чиновники.

Три должностных лица США и два источника в Конгрессе США заявили, что два типа мощных противокорабельных ракет, Harpoon производства Boeing, и Naval Strike Missile производства Kongsberg и Raytheon Technologies, активно рассматривались либо для прямой поставки в Украину, либо путем передачи от европейского союзника, у которого есть эти ракеты.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский обратился к Португалии с просьбой предоставить украинским военным ракеты Harpoon, имеющие дальность стрельбы почти до 300 км.

Но есть несколько проблем, не позволяющих Украине получить ракеты, отмечает агентство.

Во-первых, ограничена доступность платформ для запуска ракет Harpoon с берега. Это технически сложное решение, поскольку это в основном ракеты морского базирования. Два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, включая снятие пусковой установки с американского корабля.

В оперативной зоне Черного моря в настоящее время расположены около 20 кораблей ВМФ России, включая подлодки, заявило ранее британское оборонное ведомство.

ВИДЕО ДНЯ

По словам источников, несколько стран будут готовы отправить ракеты Harpoon в Украину. Но никто не хочет быть первой или единственной страной, которая сделает это, опасаясь ответа со стороны России, если корабль будет утоплен ракетой из их арсенала.

Официальный представитель США сказал, что одна из стран сейчас рассматривает возможность первой поставить ракету Украине.

По словам чиновника, как только эта "хорошо вооруженная" страна обяжется отправить ракеты, другие могут следовать ее примеру.

С другой стороны ракета Naval Strike Missile (NSM) может быть запущена с побережья Украины и имеет дальность 250 км. Кроме того, для работы с ней требуется менее 14 дней обучения.

Источники сообщили, что NSM считаются менее сложными с точки зрения логистики, чем ракет Harpoon, потому что союзники по НАТО могли бы одолжить Украине мобильные наземные пусковые установки, которые у них есть, а боеголовки есть в Норвегии.