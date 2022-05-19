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Зеленський: Шварценеггер більше не герой, герой – українська бабця, котра зупиняє танк

Мазуренко Альона Четвер, 19 травня 2022, 22:39
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці здивували не лише весь світ своєю силою та міцністю, а й самих себе. Наразі, за його словами, у світі всіх українців вважають героями та порівнюють себе з ними. 

Джерело: спілкування Зеленського із студентами 19 травня

Пряма мова: "Ми об’єдналися на тому, що ми захищаємо наше. Коли ми говоримо про це, це і є українськість і захищали ми від ворога саме це – важливі для нас речі...

Коли ми говоримо, що захищаємо дітей, то це не лише про сьогодення, а й про майбутнє.

Коли ми говоримо, що нам треба створювати контент: наш контент – наші люди. Вони є провідниками нашої культури, мови. І сьогодні я вітаю вас із днем вишиванки. Ми у вишиванках, нам це подобається, це наше. У нас це є і ми захищаємо це від реальності, яка живе з нами по-сусідству. Від цієї реальності ми не можемо відірватися, нікуди не переїдемо.

Захищати треба своє. Заради чого приїжджають до тебе? Якщо ми говоримо про туризм. Приїжджають до нас подивитися, яка прекрасна країна, яка природа, які надзвичайні люди.

Приїжджають навіть сьогодні і кажуть: "Боже, який міцний народ". І навіть, якщо хтось у дворі, звичайна бабця чи дідусь кажуть журналісту: "Та ні, та що ти, синку, ми такі як і всі люди". Їм уже не вірять. Після того, що відбулося, ніхто їм не вірить. Всі дивляться на цю бабцю і вважають, що вона "бойовик", вона - "зупиняла руками танки". Шварценеггер більше не герой, герой – ця бабця.

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І ця міцність – частина нашої культури. Так, вона принесена війною, поколіннями, великою кількістю війн за незалежність. Ось все це ми повинні захищати.

Сьогодні дуже модно бути українцем. Дуже модно. Оті неприємні дрібниці, коли ми багато років порівнювали себе з Росією, з іншими країнами, зараз відбувається перетворення. Зараз інші країни порівнюють себе з Україною…

Відбувається зміна ментальності не в Україні, а в світі, яка вплине на нашу зміну ментальності. Тобто, ми самі не повірили, що ми така нація. Ми велика нація  – українці. Люди в шоці, в Європі – в шоці, в США – в шоці. Всі говорять "ми б так не змогли", принаймні, сумніваються в цьому.

Зараз ми об’єдналися навколо війни, а після війни треба буде відбудовувати державу".

Теми: ЗеленськийукраїнцівійнаРосія
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