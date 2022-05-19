Зеленский: Шварценеггер больше не герой, герой – украинская бабушка, останавливающая танк

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы удивили не только весь мир своей силой и крепостью, но и самих себя. По его словам, в мире всех украинцев считают героями и сравнивают себя с ними.

Источник: общение Зеленского со студентами 19 мая

Прямая речь: "Мы объединились на том, что мы защищаем наше. Когда мы говорим об этом, это и есть украинство и защищали мы от врага именно это – важные для нас вещи...

Когда мы говорим, что защищаем детей, это не только о настоящем, но и о будущем.

Когда мы говорим, что нам нужно создавать контент: наш контент – наши люди. Они являются проводниками нашей культуры, языка. И сегодня я поздравляю вас с днем ​​вышиванки. Мы в вышиванках, нам это нравится, это наше. У нас это есть и мы защищаем это от реальности, живущей с нами по-соседству. От этой действительности мы не можем оторваться, никуда не переедем.

Защищать нужно свое. Ради чего приезжают к тебе? Если мы говорим о туризме. Приезжают к нам посмотреть какая прекрасная страна, какая природа, какие удивительные люди.

Приезжают даже сегодня и говорят: "Боже, какой крепкий народ". И даже если кто-то во дворе, обычная бабушка или дедушка говорят журналисту: "Да нет, что ты, сынок, мы такие как и все люди". Им уже не верят. После того, что произошло, никто им не верит. Все смотрят на эту бабушку и считают, что она "боевик", она – "останавливала руками танки". Шварценеггер больше не герой, герой – эта бабушка.

ВИДЕО ДНЯ

И эта крепость – часть нашей культуры. Да, она принесена войной, поколениями, большим количеством войн за независимость. Вот все это мы должны защищать.

Сегодня очень модно быть украинцем. Очень модно. Эти неприятные мелочи, когда мы много лет сравнивали себя с Россией, с другими странами, сейчас происходит превращение. Сейчас другие страны сравнивают себя с Украиной…

Происходит изменение ментальности не в Украине, а в мире, которое отразится на нашем изменении ментальности. То есть мы сами не поверили, что мы такая нация. Мы великая нация – украинцы. Люди в шоке, в Европе – в шоке, в США – в шоке. Все говорят "мы бы так не смогли", по крайней мере, сомневаются в этом.

Сейчас мы объединились вокруг войны, а после войны нужно будет восстанавливать государство".