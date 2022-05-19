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Зеленський пропонує спростити вступ до вишів випускникам із усіх окупованих територій

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 23:04
Володимир Зеленський і Сергій Шкарлет 19 травня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує поширити спрощений порядок вступу до закладів вищої освіти на випускників з усіх територій України, які зараз тимчасово окуповані.

Джерело: Зеленський під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських вишів, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Він нагадав, що у 2020 році був запроваджений спрощений механізм вступу до українських вишів для випускників із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. І такі ж можливості, за словами Зеленського, мають бути в абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Потрібно відпрацювати питання переліку тимчасово окупованих територій. Я дам доручення підготувати необхідні рішення", – сказав президент.

Крім того, реагуючи на звернення студентів, він поставив завдання міністру освіти і науки Сергію Шкарлету розробити механізм розв'язання питання з оплатою за контрактами для студентів із територій, які опинилися під окупацією.

"На сьогодні Херсонщину ми визнаємо тимчасово окупованою територією. Тому мені незрозуміло, чому студент із Херсонщини має платити гроші", – зауважив Зеленський.

Він запропонував розробити таке рішення, яке допоможе зняти цю нагальну проблему для студентів із тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Харківської областей і Донбасу.

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Теми: Зеленськийвузиокупація
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