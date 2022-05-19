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Зеленский предлагает упростить поступление выпускникам со всех оккупированных территорий

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 23:04
Владимир Зеленский и Сергей Шкарлет 19 мая, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает распространить упрощенный порядок поступления в заведения высшего образования на выпускников со всех территорий Украины, которые временно оккупированы.

Источник: Зеленский во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских вузов, сообщает пресс-служба президента

Детали: Он напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. И такие же возможности, по словам Зеленского, должны быть у абитуриентов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", – сказал президент.

Кроме того, реагируя на обращение студентов, он поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлету разработать механизм решения вопроса с оплатой по контрактам для студентов с оказавшихся под оккупацией территорий.

"На сегодняшний день Херсонскую область мы признаем временно оккупированной территорией. Поэтому мне непонятно, почему студент из Херсонской области должен платить деньги", – отметил Зеленский.

Он предложил разработать такое решение, которое поможет снять эту неотложную проблему для студентов из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и Донбасса.

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Темы: Зеленскийвузыоккупация
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