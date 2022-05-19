Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Нідерландів хоче поєднати допомогу з відбудови України з реформами

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 23:10
Прем’єр Нідерландів хоче поєднати допомогу з відбудови України з реформами
марк рютте. фото: getty images

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами. 

Про це Рютте сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Важливо поєднувати допомогу у відбудові з реформами, необхідними для ще більшого наближення України до ЄС", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

Реклама:

Напередодні Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

Наразі російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що невідомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль з післявоєнного відновлення України, відзначила комісія.я

За планом, значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після руйнівного російського вторгнення. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте детальніше: Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну.

Теми: Нідерландигрошіекономікареформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Нідерланди
Румунія і Нідерланди створять тренувальний центр для пілотів F-16
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16  
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: