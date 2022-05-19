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Прем’єр Нідерландів хоче поєднати допомогу з відбудови України з реформами

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 23:10
марк рютте. фото: getty images

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами. 

Про це Рютте сказав після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Важливо поєднувати допомогу у відбудові з реформами, необхідними для ще більшого наближення України до ЄС", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

Напередодні Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

Наразі російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що невідомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль з післявоєнного відновлення України, відзначила комісія.я

За планом, значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою після руйнівного російського вторгнення. 

Читайте детальніше: Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну.

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Теми: Нідерландигрошіекономікареформи
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