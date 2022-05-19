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Премьер Нидерландов хочет объединить помощь в восстановлении Украины с реформами

"Европейская правда"Четверг, 19 мая 2022, 23:10
марк рютте. фото: getty images

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приветствовал намерение ЕС выделить помощь для восстановления Украины, но отметил, что хочет связать ее с реформами.

Об этом Рютте сказал после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Важно совмещать помощь в восстановлении с реформами, необходимыми для еще большего приближения Украины к ЕС", – сказал премьер-министр Нидерландов.

Накануне Европейская комиссия предложила создать новый механизм под названием "Отстроить Украину" (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.

Пока российская агрессия продолжается и общие потребности в восстановлении Украины пока неизвестны. Однако важно уже сейчас разработать основные составляющие международных усилий по послевоенному восстановлению Украины, отметила комиссия.

По плану значительный акцент в функционировании механизма будет сделан на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией, а инвестиции, приведенные в соответствие с климатическими, экологическими и цифровыми политиками и стандартами ЕС, помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушительного российского вторжения.

Читайте подробнее: Вопрос на сотни миллиардов: как ЕС планирует восстановить и модернизировать Украину.

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Темы: Нидерландыденьгиэкономикареформы
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