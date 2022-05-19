Британія бачить, як зняти вето Туреччини на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що, на його думку, існує спосіб розвіяти побоювання Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Про це він сказав у четвер у парламенті Великої Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що вихід є. Я думаю, що врешті-решт ми до цього прийдемо, і дуже важливо, щоб ми прислухалися до всіх членів та їх побоювань у цьому процесі, і ми, безумовно, прислухатимемося до Туреччини", — сказав Воллес у парламенті.

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Він зазначив, що незабаром проведе переговори зі своїм турецьким колегою.

Фінляндія та Швеція в середу офіційно подали заявку на вступ до НАТО, але Туреччина заявила, що заблокує їх прийняття, звинувачуючи країни у підтримці угруповань, які вона вважає терористами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що заперечення Туреччини проти заявок Швеції та Фінляндії на членство в Альнсі будуть прояснені протягом кількох тижнів.

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