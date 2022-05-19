Британия видит, как снять вето Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что, по его мнению, существует способ развеять опасения Турции относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал в четверг в парламенте Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, что выход есть. Я думаю, что, в конце концов, мы к этому придем, и очень важно, чтобы мы прислушались ко всем членам и их опасениям в этом процессе, и мы, безусловно, будем прислушиваться к Турции", - сказал Воллес в парламенте.

Он отметил, что в скором времени проведет переговоры со своим турецким коллегой.

Финляндия и Швеция в среду официально подали заявку на вступление в НАТО, но Турция заявила, что заблокирует их принятие, обвиняя страны в поддержке группировок, которые она считает террористами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что возражения Турции против заявок Швеции и Финляндии на членство в Альнсе будут прояснены в течение нескольких недель.

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