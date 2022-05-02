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Регіони: на Донеччині тривають важкі бої, окупанти тероризують Херсонщину

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 10:18

Важкі бої з російськими окупантами тривають на Донеччині, ворог мародерить і тероризує обстрілами Херсонщину.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00 2 травня.

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Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

На Дніпропетровщині ніч — з тривогами. На ранок — кілька "прильотів" у Синельниківському районі. Внаслідок одного з них — влучання в промзону, зруйновано складські приміщення. За оперативними даними постраждалих немає. Деталі щодо інших прольотів та наслідків з’ясовуються.

Харків: нічні обстріли житлових районів міста продовжилися. Виникло кілька пожеж, на місці працюють рятувальники, інформація про наслідки уточнюється, за попередніми даними постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

В Ізюмі тривають бої.

Луганщина: за добу — 18 ворожих обстрілів. Руйнування 28 будинків. Троє загиблих, троє поранених. Серед постраждалих – малолітня дитина, У Лисичанську згоріла гімназія.

Донеччина: область залишається в критичному стані внаслідок бойових дій. Внаслідок обстрілів протягом вечора неділі та ночі на ранок відомо про 4 поранених: по двоє у Великій Новосілці та  Володимирівці (Бахмутський район).

Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Тривають вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація в окупованих селах.

Теми: війна
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