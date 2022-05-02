Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці – ОВА

Російські війська втретє за останній тиждень здійснили ракетний обстріл одного й того ж мосту на Одещині.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман.

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Інформація уточнюється".

Деталі: Від ранку 2 травня на Одещині не було повітряних тривог.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко, окрім цього обстрілу, також повідомив, що над Чорним морем ППО України збила російський БПЛА.

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