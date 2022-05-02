Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці – ОВА
Понеділок, 2 травня 2022, 12:51
Російські війська втретє за останній тиждень здійснили ракетний обстріл одного й того ж мосту на Одещині.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram
Пряма мова Братчука: "Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман.
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Інформація уточнюється".
Деталі: Від ранку 2 травня на Одещині не було повітряних тривог.
Глава Одеської ОВА Максим Марченко, окрім цього обстрілу, також повідомив, що над Чорним морем ППО України збила російський БПЛА.
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Нагадаємо:
- 27 квітня о 6:45 відбувся повторний ракетний обстріл Росією моста через Дністровський лиман на Одещині, перший - стався 26 квітня.
- Наступного дня швидкий фірмовий потяг відновив курсування через міст.